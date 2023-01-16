الثلاثاء 17-01-2023
الوكيل الاخباري

مكافحة المخدرات : القبض على تاجر للمخدرات بعد اشتباك معه وإصابته - صورة

الأمير مرعد يزور الهيئة المستقلة للانتخاب

البشير: قرار عدم وجود الإعلام في اجتماعات اللجان النيابية غير صائب

شباب إربد تنظم جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في الأغوار الشمالية

شاهد : الارصاد : مناطق تشهد تساقط زخات من الثلج- فيديو

شاهد : حريق كبير في مدرسة خاصة بعمان - فيديو

مجلس محافظة عجلون : 300 ألف دينار لتأهيل شبكات مياه لمناطق خارج التنظيم

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

تنشيط السياحة تشارك في معرض فاكانتي بيرس في هولندا

ولي العهد: فخورون بثقة الشركات العالمية بالأردن

الإثنين، 16-01-2023 06:59 م

الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لـ4 أنظمة

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي لسنة 2023، وذلك لمعالجة أُسس الصرف لمشتركي الصندوق من القضاة وأعوان القضاء الشَّرعي في المرَّة الأولى، الذين يُعيَّنون خلال السَّنة الماليَّة للصَّندوق، وتوحيد آليَّة الصَّرف لأعوان القضاة بما يتوافق مع نظرائهم من أعوان القضاء النِّظامي.

وقرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام اللِّجان في المجلس الطبِّي الأردني لسنة 2023م؛ بهدف تشكيل لجان فنيَّة لمختلف مهام المجلس بعد صدور قانون المجلس الطبِّي الأردني رقم (18) لسنة 2022م، وتطوير برامج الامتياز والاختصاص والزَّمالة، وتطوير امتحانات المجلس الطبِّي الأردني.

كما قرَّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي لسنة 2023م؛ بهدف مواكبة التطوُّر في تقديم خدمات التَّأهيل، وضبط محتوى وآليَّة التَّقارير الطبيَّة والقضائيَّة، وتعزيز التَّوافق مع قانون المساءلة الطبيَّة، ووضع بروتوكول ينظِّم ويحدِّد السِّياحة العلاجيَّة، وتوفير فرص التَّدريب للخريجين.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري للمؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة لسنة 2023م؛ وذلك نظراً لصدور قانون البيئة الاستثماريَّة رقم (21) لسنة 2022م الذي تضمَّن نقل مهام المعارض إلى المؤسَّسة، وتغيير مسمَّيات بعض المديريَّات والمكاتب في المحافظات، ومواكبة التغييرات التي طرأت على مهام المؤسَّسة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الامن

مكافحة المخدرات : القبض على تاجر للمخدرات بعد اشتباك معه وإصابته - صورة

4

الأمير مرعد يزور الهيئة المستقلة للانتخاب

w

شباب إربد تنظم جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في الأغوار الشمالية

الدفاع المدني 4

شاهد : حريق كبير في مدرسة خاصة بعمان - فيديو

10202217181450344210785

مجلس محافظة عجلون : 300 ألف دينار لتأهيل شبكات مياه لمناطق خارج التنظيم

12023213593282594602

تنشيط السياحة تشارك في معرض فاكانتي بيرس في هولندا

أخبار متعلقة
50758ea8-thumbs_b_c_f5cdd5424be8cb0999b6adaeaa110924

الحكومة تقرر السير بإجراءات تعيين 100 موظف في دائرة أوقاف القدس

6ea3ea1a-الأمن-العام

نظام يحدد سقوف المساعدات المالية لمنتسبي ومتقاعدي الأمن العام

إرادة ملكية

ارادات ملكية بالسفراء البطاينة وأبو الفول وأبو دية

مبنى رئاسة الوزراء

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

مبنى رئاسة الوزراء

مجلس الوزراء يقرر التمديد لمدير عام الضريبة حسام ابو علي

122022232156579876040

مجلس الوزراء يُقرُّ مشروع قانون معدِّل لقانون الضمان الاجتماعي