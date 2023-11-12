الأحد 12-11-2023
الوكيل الاخباري

كتائب القسام في لبنان تعلن مسؤوليتها عن قصف شمال حيفا

حماس تهدد جيش الاحتلال على كل متر يتحرك فيه داخل غزة

الصفدي: عدم وقف جرائم حرب الاحتلال يمثل غطاء دولي للعدوان على غزة

قرارات مجلس الوزراء بشأن وزارة التربية والتعليم

كتائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في مبنى

الحكومة توضح حول توقيف عدد من الأشخاص لدى الأجهزة الأمنية

آخر تطورات ملف مفاوضات الأسرى

سرايا القدس: استهدفنا آليات وجنود العدو غرب وجنوب غزة بقذائف الهاون

مدير مستشفيات غزة: فقدنا الاتصال تماما بالكادر الطبي بمستشفيي النصر والرنتيسي

السعودية: تقلبات جوية متوقعة اعتبارا من يوم غد الاثنين

عاجل

كتائب القسام في لبنان تعلن مسؤوليتها عن قصف شمال حيفا

الأحد، 12-11-2023 04:38 م

الحكومة توضح حول توقيف عدد من الأشخاص لدى الأجهزة الأمنية

أمن 6


الوكيل الاخباري - قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، إن الحكومة مستمرة وفقا للتوجيهات الملكية السامية بإدامة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي بلغت قيمتها حتى الآن أكثر من 20 مليون دينار شملت الدعم الإغاثي من الأدوية والحبوب للأهل في الضفة الغربية، إضافة لدعم أهلنا في غزة بأربع طائرات إغاثية، وتخصيص 3 ملايين دينار لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

اضافة اعلان


وأشار المبيضين في تصريحات صحفية الأحد، إلى أن الأردن يؤكد في ظل هذه الظروف التي تعيشها المنطقة على وحدة الموقف الوطني والاصطفاف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعي لحشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار والحرب على غزة، ومنع تهجير الغزيين، والسماح بوصول مستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.


وعن توقيف بعض الأشخاص أخيرا، أكد المبيضين أن الحكومة أكدت منذ اليوم الأول للحرب على غزة على دورها بحماية حرية التعبير المصونة وفق القانون، مبينا أن نحو مليون أردني خرجوا للتعبير عن مواقفهم الوطنية والتنديد بالحرب على غزة من خلال مسيرات ووقفات في جميع المحافظات، " وكانوا على سوية عالية من الروح الوطنية والحفاظ على القانون والممتلكات العامة والخاصة".


وبين أن عدد الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية اليوم هو 25 شخصا جرى توقيفهم لأنهم تجاوزوا على القانون وقاموا بالاعتداء على أفراد من الأمن العام والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، لافتا إلى أنه جرى يوم أمس توقيف عدد محدود من الأشخاص الذين كان لديهم مخططات لها انعكاسات على الأمن الوطني، مبينا أنه يجري التحقيق معهم، وليس لهم علاقة بالحالة التضامنية الشعبية والمسيرات التي تنظمها مختلف القوى السياسية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-11-12 at 5.57.05 PM

العيسوي يعزي عشيرة المنايعة

WhatsApp Image 2023-11-12 at 5.26.20 PM

الصفدي: عدم وقف جرائم حرب الاحتلال يمثل غطاء دولي للعدوان على غزة

1699798269288

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار الشمالية

مبنى رئاسة الوزراء

قرارات مجلس الوزراء بشأن وزارة التربية والتعليم

WhatsApp Image 2023-11-07 at 9.43.43 AM

الأردن في مواجهة العاصفة: دبلوماسية الصمود ورهانات السلام في عين الصراع العربي-الإسرائيلي

WhatsApp Image 2023-11-12 at 14.46.55

مدير الأمن العام يحاضر في كلّية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

أخبار متعلقة
11

مسيرات في محافظات الأردن نصرة لغزة وتنديداً بعدوان الاحتلال على القطاع - صور

0

وزير الخارجية: إسرائيل تخرق القانون الدولي بلا رادع ويبدو أنها فوقه

720231695010817637005

توضيح حكومي بشأن الهوية الرقمية

Almahriah2023-10-21-03-09-36-690508

خبراء قانون دولي يدعون لملاحقة الاحتلال على جريمة الإبادة الجماعية بغزة

1698152238764

المبيضين يلتقي عددا من الناطقين الإعلاميين باسم الوزارات والمؤسسات الحكومية

الأمن العام

الامن العام : العثور على جثة بالقرب من محول كهربائي