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الجمعة، 28-05-2021 05:35 م

الحكومة توضح حول عودة القطاعات الجديدة بالاردن

رئاسة



الوكيل الاخباري - قالت وزير الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، إنه تم وضع خطة فتح القطاعات بناءً على معايير محددة؛ منها عدد متلقي المطعوم وتحسن الوضع الوبائي في المملكة.
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وأضافت في حديثها لشاشة التلفزيون الأردني، الجمعة، أن المرحلة الأولى التي تبدأ في الأول من حزيران، تتضمن فتحا مبكرا لمجموعة من القطاعات؛ للتخفيف عليها.

وبيّنت أن فتح القطاعات يتم من خلال تقديم طلب وتوقيع تعهد وتطبيق بروتوكول صحي معين، وإعطاء العاملين في المنشأة الجرعة الأولى من المطعوم كحد أقل، فضلا عن تلقي مرتادي المنشآت الجرعة الأولى من اللقاح ومضى عليها 21 يوما.

وأكدت أن 11 نشاطا اقتصاديا سيسمح لهم بالفتح ببداية حزيران؛ منها النشاط الرياضي والتسلية والترفيه ومراكز التدريب المهني والتقني والتعليم.

 




 

 


 

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