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الأحد، 23-07-2023 09:40 ص

الحكومة: توفر مخزون كاف من مادتي القمح والشعير

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الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، توفر مخزون استراتيجي كاف وآمن من مادتي القمح والشعير، يكفي للاستهلاك المحلي لمدة 12 شهرا لكل منهما.

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وقال إن توفر هذا المخزون يجعل المملكة في منأى على المدى القريب من التأثر بانسحاب روسيا من اتفاق الحبوب.


وتابع، إذا طالت الأزمة بالتأكيد سيكون لها انعكاسات سلبية على الأسواق العالمية وإمدادات الحبوب وخاصة القمح، ما قد يؤدي لارتفاع الأسعار وتأثر البلدان المستوردة.


وأوضح أن الأردن يستورد القمح والشعير من مناشئ مختلفة وأن الوزارة لديها خطة لزيادة الاستطاعة التخزينية للمملكة من القمح والشعير لحوالي 2.5 مليون طن مع نهاية العام الحالي، من خلال إنشاء المزيد من المستوعبات.


وأشار البرماوي، إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تطرح باستمرار مناقصات لشراء مزيد من الكميات، لإبقاء المخزون في مستويات مرتفعة، مبينا أن الاستهلاك الشهري للأردن من القمح يبلغ 90 ألف طن.

 




 

 


 

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