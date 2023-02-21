الثلاثاء 21-02-2023
الوكيل الاخباري

بني مصطفى: الأردن من أوائل الدول في تطبيق بدائل الإيواء الكامل

تمديد فترة تقديم طلبات إساءة الاختيار

ورشة بأوقاف إربد حول جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي

افتتاح نادي البحث عن عمل في شابات جرش

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق غداً - اسماء

الحكومة : حوار قانوني تقني مع تيك توك

الأردن: نتلقى إشارات للتهدئة بالأراضي الفلسطينية

مجلس محافظة الطفيلة يطلع على احتياجات المراكز الصحية

لقاء يبحث تأهيل الشباب مهنياً في المفرق

اختتام دورة المهارات الرقمية في "شابات عجلون"

الثلاثاء، 21-02-2023 06:38 م

الحكومة : حوار قانوني تقني مع تيك توك

2202221114720582400794


الوكيل الاخباري - قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، إن الحوار القائم مع إدارة منصة تيك توك حاليا هو حوار "قانوني تقني" من خلال قنوات الاتصال الرسمية المتخصصة.

وأضاف الشبول في لقاء مع CNN بالعربية: "سياستنا تعتمد الانفتاح الكامل على منصات التواصل الاجتماعي، لكن هذه المنصة بالذات ارتكبت من خلالها جرائم كبرى وتزييف للواقع في ظرف صعب مررنا به، وسياسة النشر تختلف عن المنصات الأخرى التي تستجيب في حال البلاغات كما أنهم أعلنوا عن شطب أكثر من 300 ألف مقطع فيديو متعلق بالأردن".

وشدد الشبول على أن "ما يهم الأردن، هو تطبيق معايير نشر واعتماد سياسات شبيهة بسياسات النشر لدى المنصات الأخرى"، مضيفا: "لقد وجدنا أن هناك حسابات تم إنشاؤها على عجل" في تلك الفترة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ddd

بني مصطفى: الأردن من أوائل الدول في تطبيق بدائل الإيواء الكامل

وزارة-التعليم-العالي-والبحث-العلمي-2022010

تمديد فترة تقديم طلبات إساءة الاختيار

الأوقاف

ورشة بأوقاف إربد حول جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي

2202313191139290535612

افتتاح نادي البحث عن عمل في شابات جرش

2202319223721326309866

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق غداً - اسماء

eee

الأردن: نتلقى إشارات للتهدئة بالأراضي الفلسطينية

أخبار متعلقة
مبنى رئاسة الوزراء

مصدر: لا قرار بتعطيل او تأخير الدوام يوم الاربعاء

الخصاونة ٢

الحكومة تُصدر توضيحاً حول دوام الموظفين

1675618093441

المعايطة يلتقي الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة

2c8a4e79139323c0933642287608b400

مصابون بحادثة غاز الكلورين في العقبة لا يرغبون بتقديم شكوى

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة: وسائل الإعلام في العالم أصبحت تحت التهديد

10202210114830266191653

اجتماع للجنة العمل الثلاثية اليوم لبحث رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن