الحكومة : حوار قانوني تقني مع تيك توك

الوكيل الاخباري - قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، إن الحوار القائم مع إدارة منصة تيك توك حاليا هو حوار "قانوني تقني" من خلال قنوات الاتصال الرسمية المتخصصة.



وأضاف الشبول في لقاء مع CNN بالعربية: "سياستنا تعتمد الانفتاح الكامل على منصات التواصل الاجتماعي، لكن هذه المنصة بالذات ارتكبت من خلالها جرائم كبرى وتزييف للواقع في ظرف صعب مررنا به، وسياسة النشر تختلف عن المنصات الأخرى التي تستجيب في حال البلاغات كما أنهم أعلنوا عن شطب أكثر من 300 ألف مقطع فيديو متعلق بالأردن".



وشدد الشبول على أن "ما يهم الأردن، هو تطبيق معايير نشر واعتماد سياسات شبيهة بسياسات النشر لدى المنصات الأخرى"، مضيفا: "لقد وجدنا أن هناك حسابات تم إنشاؤها على عجل" في تلك الفترة.

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