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الأحد، 05-02-2023 10:04 م

المعايطة يلتقي الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة

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الوكيل الاخباري - التقى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة في مكتبه اليوم الأحد، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها العلي، بحسب بيان للهيئة.

وقال المعايطة خلال اللقاء، إن الهيئة استحدثت اخيرا وحدة تمكين المرأة، استجابة للتوجيهات الملكية، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية بشكل عام والانتخابات بشكل خاص، وتوفير فرص التمكين والتدريب ومشاركتها في إدارة العملية الانتخابية.

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