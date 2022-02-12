الحكومة ستراجع الإجراءات المتعلقة بكورونا حسب الحالة الوبائية

الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، السبت، إن الحكومة تتابع من خلال اللجنة الوطنية للأوبئة ووزارة الصحة والمؤسسات ذات العلاقة الوضع الوبائي، وستراجع الإجراءات المعمول بها بشأن كورونا حسب تطورات الحالة الوبائية من حيث التوقيت والشكل.



وشدد الشبول في تصريحات لقناة "المملكة"، على أن وباء كورونا ما زال موجودا، ومن الضروري الاستمرار في مواجهته بالمطاعيم الواقية وأساليب الوقاية المتبعة.



وبشأن إمكانية تعليق نشر موجز كورونا اليومي، واقتصار الأرقام على الجهات المختصة قال الشبول: "لم يتخذ قرار بشأنه بعد".

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