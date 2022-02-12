الأحد 13-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة حول حقوق الإنسان وحرية الرأي بإربد

بلدية العامرية تبحث إنشاء مركز شبابي

كندا تعلن تطعيم 84% من مواطنيها بلقاح كورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

اختتام فعاليات مشروع المساءلة لأجل التغيير

إنهاء الفصل في طلبات الترشح للانتخابات في 8 محافظات

غرفة تجارة عمّان: سلة غذاء الأردنيين وأسعارها بأمان ولدينا مخزون كافٍ إذا زاد التوتر في أوكرانيا

أردوغان : زيارتي إلى الإمارات تتيح الارتقاء بعلاقات البلدين

الخصاونة اعتذر "حقكم علينا".. مصدر نيابي يكشف لـ"الوكيل الاخباري" تفاصيل ما جرى في اربد

رئيس الوزراء يكشف عن قرارات قادمة لإنهاء قيود كورونا في الاردن

السبت، 12-02-2022 07:04 م

الحكومة ستراجع الإجراءات المتعلقة بكورونا حسب الحالة الوبائية

w


الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، السبت، إن الحكومة تتابع من خلال اللجنة الوطنية للأوبئة ووزارة الصحة والمؤسسات ذات العلاقة الوضع الوبائي، وستراجع الإجراءات المعمول بها بشأن كورونا حسب تطورات الحالة الوبائية من حيث التوقيت والشكل.

وشدد الشبول في تصريحات لقناة "المملكة"، على أن وباء كورونا ما زال موجودا، ومن الضروري الاستمرار في مواجهته بالمطاعيم الواقية وأساليب الوقاية المتبعة.

وبشأن إمكانية تعليق نشر موجز كورونا اليومي، واقتصار الأرقام على الجهات المختصة قال الشبول: "لم يتخذ قرار بشأنه بعد".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

ورشة حول حقوق الإنسان وحرية الرأي بإربد

ff

بلدية العامرية تبحث إنشاء مركز شبابي

fff

اختتام فعاليات مشروع المساءلة لأجل التغيير

main_image620803d608e9c

إنهاء الفصل في طلبات الترشح للانتخابات في 8 محافظات

6208038aa46ff

غرفة تجارة عمّان: سلة غذاء الأردنيين وأسعارها بأمان ولدينا مخزون كافٍ إذا زاد التوتر في أوكرانيا

ققققصصص-copy-e1633026562203 (1)

الخصاونة اعتذر "حقكم علينا".. مصدر نيابي يكشف لـ"الوكيل الاخباري" تفاصيل ما جرى في اربد

أخبار متعلقة
35D110DD-9333-402F-AC18-926C8DC640FF

إعلان الخطة الوطنية للزراعة المستدامة اليوم

0L5A1502 - Copy

وزير التخطيط: اقتصاد الأردن بدأ بالتعافي من آثار كورونا

0L5A1628 - Copy

25 ألفا و312 إصابة كورونا نشطة في الأردن

122021289542276621563

انخفاض طفيف في نسبة الفحوصات الإيجابية لكورونا السبت

0L5A1628 - Copy

15 وفاة و 2387 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

أمن 6

استطلاع الوكيل: 52% لا يؤيدون التشديد على تطبيق أمر الدفاع 35