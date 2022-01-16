وزير التخطيط: اقتصاد الأردن بدأ بالتعافي من آثار كورونا

الوكيل الإخباري - أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الأحد، أن الاقتصاد الأردني بدأ بالتعافي من آثار جائحة كورونا، مشيرا إلى أن معدل النمو تجاوز في أول 9 أشهر من العام الماضي 2%.

اضافة اعلان

وأضاف الشريدة خلال اجتماع مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن "الحكومة مستمرة بترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله بالمضي قدما بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية".

ويتوقع الشريدة أن يبلغ معدل النمو في العام الحالي 2.7% وهو ما يتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي لكنه "أعلى بنصف نقطة عن توقعات البنك الدولي".



ويعتقد أن "أداء الاقتصاد في 2021 كان أفضل من 2020، لكن في الربعين الثاني والثالث كان الأداء الأفضل مما كان عليه في العام 2019" الأمر الذي "سيمكننا من الوصول إلى معدل النمو المستهدف لعام 2021 والذي سيكون 2%".



و"معدل النمو لـ 9 أشهر الأولى من العام الماضي تجاوز 2%، وبلغ في نهاية الربع الثالث 2.7%" على حسب ما ذكر الشريدة.

