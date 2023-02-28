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الثلاثاء، 28-02-2023 09:50 ص

الحكومة: سقوف سعرية لأي سلعة ترتفع أسعارها بشكل غير مبرر

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الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال برماوي، الثلاثاء، إن الوزارة ستقوم بتحديد سقوف سعرية لأي سلعة ترتفع أسعارها بشكل غير مبرر ومبالغ به.

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وأضاف برماوي أن أسعار بعض السلع ارتفعت، لكنها أقل من أسعارها مقارنة في السنوات الماضية.


وأشار إلى أن غالبية السلع شهدت انخفاضا على أسعارها أو استقراره.


ولفت إلى أن المخزون الاستراتيجي متوفر من السلع الغذائية كافة، موضحا أن الوزارة عملت بتشاركية مع القطاعين الصناعي والتجاري من أجل تعزيز المخزون الاستراتيجي وتوفير كميات أكبر من المواد الغذائية خاصة السلع الرمضانية.

 




 

 


 

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