الثلاثاء 31-01-2023
الوكيل الاخباري

بلدية طبقة فحل تُعلن عن توفر فرص عمل مؤقتة

بعد قرار رفع البنزين وتثبيت الديزل والكاز.. تعرّف على أسعار المحروقات محلياً بحسب التنكة

الحكومة تقرر تثبيت اسعار الكاز والديزل

قرار من بوتين بتوسيع ميادين اختبار المسيرات

الحكومة ترفع اسعار البنزين

الأسبوع العربي الثاني للتوعية بالسرطان ينطلق غدا

فيديو - عائلة لبنانية تناشد بعلاج الطفلتين سارة وغنوة في الاردن

التعليم العالي: 331 تخصصاً للقبول لمجتازي تكميلية التوجيهي

علان يدعو لإنقاذ قطاع الألبسة وسط منافسة غير عادلة مع الطرود البريدية

كشف سبب تفاوت الأسعار بين أدوية الصحة والصيدليات

الثلاثاء، 31-01-2023 02:52 م

ممثل قطاع الأدوية بتجارة الأردن: المضادات الحيوية تقلل مناعة الأجسام

1570958086_738_386043_


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
دعا ممثل قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل في غرفة تجارة الأردن تيسير يونس إلى منع صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبية.اضافة اعلان


وقال يونس خلال اجتماع للجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، إن المضادات الحيوية تقلل مناعة الجسم لمقاومة الأمراض، ومنها السرطان وهو ما يدعونا إلى التشديد على صرف المضادات الحيوية.

وأضاف أن صرف المضادات الحيوية للمرضى بناءً على رغبتهم من قبل الصيدلي أمر مخالف للقانون، 

وأشار يونس إلى أن هناك مساعٍ حقيقية من أجل ضبط هذا الأمر، وهو ما تم مؤخرا بعد تشكيل لجنة مختصة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

كما طالب بتخفيض كلف الإنتاج على تصنيع الأدوية في الأردن وهو ما يؤدي إلى تقليل أسعار الأدوية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
طفيله

مشروعات الحصاد المائي بالطفيلة استوعبت 2.5 مليون م3

بلدية-طبقة-فحل

بلدية طبقة فحل تُعلن عن توفر فرص عمل مؤقتة

vsk8lIhtALbSa2BZlvSN5AAFaDBwFJCtxMFzvGjK

بعد قرار رفع البنزين وتثبيت الديزل والكاز.. تعرّف على أسعار المحروقات محلياً بحسب التنكة

1202311232847101497362

الحكومة تقرر تثبيت اسعار الكاز والديزل

المحروقات

الحكومة ترفع اسعار البنزين

سرطان

الأسبوع العربي الثاني للتوعية بالسرطان ينطلق غدا

أخبار متعلقة
0L5A4591

المستقلة للانتخاب تدعو الأحزاب إلى تصويب أوضاعها وفق القانون

0L5A2245

الحكومة: إسرائيل قوة قائمة بالاحتلال وعليها التوقف عن التصعيد

main_image5de0c3c162d48

الأوقاف: لا نية لإقامة صلاة الاستسقاء في الوقت الحالي

main_image5bb116b85b3c5

مصدر حكومي يوضح حول ما يتم تداوله عن العفو العام

63b2ba50f167f

وزير الصحة: عطلة المدارس والجامعات ستخفض إصابات الفيروس المخلوي

112

سلطة وادي الأردن تحذر من السيول والفيضانات