ممثل قطاع الأدوية بتجارة الأردن: المضادات الحيوية تقلل مناعة الأجسام

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

دعا ممثل قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل في غرفة تجارة الأردن تيسير يونس إلى منع صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبية. اضافة اعلان





وقال يونس خلال اجتماع للجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، إن المضادات الحيوية تقلل مناعة الجسم لمقاومة الأمراض، ومنها السرطان وهو ما يدعونا إلى التشديد على صرف المضادات الحيوية.



وأضاف أن صرف المضادات الحيوية للمرضى بناءً على رغبتهم من قبل الصيدلي أمر مخالف للقانون،



وأشار يونس إلى أن هناك مساعٍ حقيقية من أجل ضبط هذا الأمر، وهو ما تم مؤخرا بعد تشكيل لجنة مختصة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.



كما طالب بتخفيض كلف الإنتاج على تصنيع الأدوية في الأردن وهو ما يؤدي إلى تقليل أسعار الأدوية.