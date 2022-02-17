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الخميس، 17-02-2022 03:23 م

الحكومة : سيتم السماح بتطعيم الاطفال اعتباراً من هذا الموعد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول،  ان الحكومة تملك 3 أسلحة في مواجهة الوباء أهمها التطعيم، والمسؤولية الشخصية من المواطن بالتزامه في الكمامة والتباعد.

ولفت إلى أن الأردن وفر 4 مطاعيم لجميع السكان، وقد نجحت الجهود بتطعيم نسبة عالية من السكان، وقد أثبتت المطاعيم الكفاءة والفعالية، مؤكدا أن الحملة الخاصة بالتطعيم وخاصة الجرعة الثالثة ستستمر، وسيتم السماح بتطعيم من هم فوق 5 سنوات اعتبارا من آذار .

وأشار إلى أنه تم مضاعفة قدرات القطاع الصحي في الأردن 3 أضعاف، وتم ايجاد خبرات أردنية لمواجهة الوباء.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية أشادت في القدرة الأردنية على مواجهة الوباء.

وأعرب عن أمله أن تسهم الاجراءات بتحريك عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

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