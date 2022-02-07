الحكومة : لا إصدار لأوامر دفاع تتعلق بتعامل المنشآت مع المصابين بكورونا

الوكيل الاخباري - أكّدت الحكومة، الاثنين، أنه لا يوجد أي توجه لإصدار أوامر دفاع جديدة تتعلق بتعامل المنشآت مع عطل المصابين بفيروس كورونا المستجد، حسب وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، لـ "المملكة".



وقال مدير التفتيش المركزي في وزارة العمل هيثم النجداوي، لـ"المملكة"، إنّ المصاب بفيروس كورونا تحسب عطلته من إجازاته المرضية وإذا انتهت تحسم من الإجازات السنوية، وفي حال انتهائهما يتم الحسم من الراتب، إلا في حالة دخوله للمستشفى.



وأكد النجداوي، أنه لا يتم تجديد الإجازات المرضية لمصاب كورونا إلا في حال دخول المستشفى .

اضافة اعلان