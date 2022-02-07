الإثنين 07-02-2022
الوكيل الاخباري

كندا : 76 وفاة جديدة بكورونا

أمسية شعرية في منتدى الرصيفة الثقافي

افتتاح بنك البذور المجتمعي في لواء القصر

الحكومة : لا إصدار لأوامر دفاع تتعلق بتعامل المنشآت مع المصابين بكورونا

كريشان يواصل اعتذاره عن اللقاء الأسبوعي مع المواطنين حتى إشعار آخر

والد الاعلامي بسام الرقاد في ذمة الله

سماع دوي انفجار قوي مجهول المصدر بالقرب من تل أبيب

قائمة بأسماء مراكز مطاعيم كورونا الثلاثاء

أكثر من 6 آلاف متلق لجرعة المطعوم الثالثة في جرش

الأردن يتسلم راية ضيف الشرف لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الإثنين، 07-02-2022 10:33 م

الحكومة : لا إصدار لأوامر دفاع تتعلق بتعامل المنشآت مع المصابين بكورونا

220221131632347845821


الوكيل الاخباري - أكّدت الحكومة، الاثنين، أنه لا يوجد أي توجه لإصدار أوامر دفاع جديدة تتعلق بتعامل المنشآت مع عطل المصابين بفيروس كورونا المستجد، حسب وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، لـ "المملكة".

وقال مدير التفتيش المركزي في وزارة العمل هيثم النجداوي، لـ"المملكة"، إنّ المصاب بفيروس كورونا تحسب عطلته من إجازاته المرضية وإذا انتهت تحسم من الإجازات السنوية، وفي حال انتهائهما يتم الحسم من الراتب، إلا في حالة دخوله للمستشفى.

وأكد النجداوي، أنه لا يتم تجديد الإجازات المرضية لمصاب كورونا إلا في حال دخول المستشفى .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220223185517668935276

أمسية شعرية في منتدى الرصيفة الثقافي

وزارة الزراعة

افتتاح بنك البذور المجتمعي في لواء القصر

Emo_rTKWEAEhgkP

كريشان يواصل اعتذاره عن اللقاء الأسبوعي مع المواطنين حتى إشعار آخر

IMG_6316

قائمة بأسماء مراكز مطاعيم كورونا الثلاثاء

كورونا الوكيل

أكثر من 6 آلاف متلق لجرعة المطعوم الثالثة في جرش

22022611430279368914

الأردن يتسلم راية ضيف الشرف لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-01-20 at 12.28.12 PM

الشبول: تأجيل المدارس بُني على دراسات علمية ولا قرارات جديدة تخص القطاعات

d80c56b5-pbntm0hkyhnrrhfk2c3xmmh23ac92adnmzrawfks

10 توصيات هندسية حول مشروع المدينة الإدارية الجديدة

120221910396974326863

استثناء مدارس من قرار تأجيل الفصل الثاني

مدرسة

الحكومة تقرر تأجيل دوام المدارس

356211_12_1642585051

ورشة عمل لتحديد محاصيل مشروع التنمية الاقتصادية الريفية

120221614926529701514

الحكومة: نراقب الحالة الجوية قبل اتخاذ قرارا حول دوام الخميس