الحكومة: سيتم تخفيض رسوم اشتراك منتسبي الأجهزة الأمنية بالضمان

الوكيل الإخباري - قال وزير الصناعة والتجارة ، وزير العمل يوسف الشمالي إن هناك خصوصية للمتقاعدين العسكريين في التعديلات على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مضيفا انه سيتم تخفيض رسوم اشتراك منتسبي الأجهزة الأمنية المختلفة.





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ونفى خلال اجتماع لجنة العمل والتنمية النيابية ان يكون هناك أي نقص سيحصل في استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي جراء تطبيق التعديلات، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن "معدل الضمان" يحمل صفة الاستعجال.



من جهته قال مدير التقاعد في مؤسسة الضمان محمد بشار، أن الراتب التقاعدي للعسكري من خلال الضمان سيكون أعلى من راتبه في التقاعد العسكري.