الحكومة : فاتورة واحدة للكهرباء والمياه ستصدر شهريًا بهذا الموعد

الوكيل الاخباري - قال وزير المياه والري محمد النجار إن الوزارة تعمل على صيانة مستمرة وبشكل دوري للسدود، لاستيعاب أكبر كمية من مياه الأمطار في ظل التغيرات المناخية وضعف الهطول المطري.



وأضاف خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة لوزارة المياه والشركات التابعة لها للسنة المالية 2023، اليوم الثلاثاء، أن هناك توجهات لدمج فاتورتي الكهرباء والماء ببعضهما البعض، مع تطبيق نظام الفاتورة الشهرية خلال العام الجاري 2023.

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