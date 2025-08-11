انخفاض أسعار النفط عالميا

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتًا بما يعادل 0.78% إلى 66.07 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 00:41 بتوقيت غرينتش، فيما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58 سنتًا إلى 63.30 دولارًا.
وزادت التوقعات باحتمال إنهاء العقوبات التي حدّت من إمدادات النفط الروسي إلى الأسواق العالمية، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 آب في ألاسكا، للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وجاء ذلك في الوقت الذي تصعّد فيه الولايات المتحدة ضغوطها على روسيا، مما زاد من احتمال تشديد العقوبات على موسكو أيضًا في حالة عدم التوصل إلى اتفاق سلام.
وحدّد ترامب، الجمعة الماضي، موعدًا نهائيًا لروسيا للموافقة على السلام في أوكرانيا، وإلا ستواجه الدول التي تشتري نفطها عقوبات ثانوية، وفي الوقت نفسه يضغط على الهند لخفض مشترياتها من النفط الروسي.
وإلى جانب المحادثات الأميركية الروسية، قال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى "آي.جي"، في مذكرة، إن بيانات التضخم الأميركية، المقرر صدورها الثلاثاء، ستكون من المحركات الرئيسية الأخرى للأسعار هذا الأسبوع.
