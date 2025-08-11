الإثنين 2025-08-11 06:25 ص
 

أحزمة نارية إسرائيلية ونسف مبان سكنية بحي الزيتون بغزة

غارات إسرائيلية بجانب مستشفى الشفاء بمدينة غزة
غارات إسرائيلية بجانب مستشفى الشفاء بمدينة غزة
 
الإثنين، 11-08-2025 06:02 ص
الوكيل الإخباري-   نفّذ الجيش الإسرائيلي، ليلة الأحد/ الاثنين، سلسلة أحزمة نارية على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، نسف على إثرها عدة مبان سكنية، وسط سماع لأصوات الانفجارات في كافة أنحاء القطاع.اضافة اعلان


ويأتي التصعيد بعد يومين من إقرار الاحتلال ، خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، ضمن حرب إبادة جماعية مستمرة للشهر الـ22.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

الطقس حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة اليوم - تحذيرات

غارات إسرائيلية بجانب مستشفى الشفاء بمدينة غزة

فلسطين أحزمة نارية إسرائيلية ونسف مبان سكنية بحي الزيتون بغزة

تعبيرية

وظائف مدعوون لإجراء المقابلة الشخصية واستكمال إجراءات التعيين في الحكومة- أسماء

ارشيفية

فلسطين ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 237 منذ بدء الإبادة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب

فلسطين نتنياهو وترامب يبحثان خطط الهجوم الإسرائيلي على غزة

ا

أخبار محلية "بزمن قياسي".. طفل جرش المفقود يعود إلى أسرته

الشهيد سليمان العبيد

منوعات الجيش الإسرائيلي يرد على محمد صلاح بشأن استشهاد "بيليه فلسطين"

ل

عربي ودولي مقتل شخصين وإصابة 3 في هجوم أوكراني بالمسيرات في مقاطعة تولا الروسية



 
 





الأكثر مشاهدة