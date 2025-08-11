أحزمة نارية إسرائيلية ونسف مبان سكنية بحي الزيتون بغزة

06:02 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/741736 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نفّذ الجيش الإسرائيلي، ليلة الأحد/ الاثنين، سلسلة أحزمة نارية على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، نسف على إثرها عدة مبان سكنية، وسط سماع لأصوات الانفجارات في كافة أنحاء القطاع. اضافة اعلان





ويأتي التصعيد بعد يومين من إقرار الاحتلال ، خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، ضمن حرب إبادة جماعية مستمرة للشهر الـ22.