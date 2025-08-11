حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة اليوم - تحذيرات

الوكيل الإخباري- تبقى المملكة ضمن الموجة الحارة، أجواء مغبرة في بعض المناطق، مع طقس حار فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق، ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة تدريجيًا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويُتوقع بإذن الله تعالى هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، يصحبها الرعد أحيانًا. يُحتمل أن تكون الهطولات في جنوب وشرق المملكة غزيرة لفترة قصيرة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، خاصة في مناطق البادية، وتكون مثيرة للغبار.



ليلاً: الطقس حار نسبيًا ومغبر بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



التحذيرات ليوم الاثنين:

عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة وقت الذروة.



خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.



خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة.



خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية، وانعدامها أحيانًا على الطرق الخارجية.



تنبيهات ونصائح:

عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة.



عدم ترك مخلفات النيران وأعقاب السجائر في المناطق الحرجية.



عدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.



الإكثار من شرب السوائل، خاصة المياه.

