حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة اليوم - تحذيرات

ليلاً: الطقس حار نسبيًا ومغبر بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
التحذيرات ليوم الاثنين:
عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة وقت الذروة.
خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.
خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة.
خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية، وانعدامها أحيانًا على الطرق الخارجية.
تنبيهات ونصائح:
عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة.
عدم ترك مخلفات النيران وأعقاب السجائر في المناطق الحرجية.
عدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.
الإكثار من شرب السوائل، خاصة المياه.
-
