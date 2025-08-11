دولتان تعتزمان الاعتراف بدولة فلسطينية

وقال للصحافيين "السلام لا يمكن أن يكون إلا مؤقتا حتى تتحقق نهائية الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية".
وأضاف "ستعترف أستراليا بحق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به".
وأضاف بيترز أن حكومة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ستتخذ قرارا رسميا في أيلول، وستطرح نهجها خلال أسبوع قادة الأمم المتحدة.
وأعلنت دول عدة بينها فرنسا وبريطانيا وكندا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية منذ أن بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل نحو عامين.
-
أخبار متعلقة
-
وصية أنس الشريف: لا تنسوا غزة وكونوا جسورا لتحرير فلسطين
-
أحزمة نارية إسرائيلية ونسف مبان سكنية بحي الزيتون بغزة
-
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 237 منذ بدء الإبادة
-
نتنياهو وترامب يبحثان خطط الهجوم الإسرائيلي على غزة
-
الاحتلال يتبنى اغتيال الصحفي أنس الشريف بدعوى أنه من قوات نخبة حماس
-
استشهاد الصحفي أنس الشريف وزميله محمد قريقع بعد قصف الاحتلال
-
نتنياهو: السيطرة على غزة أولوية وحماس لن تكون جزءًا من الحكم
-
معدات لتحلية المياه ضمن مساعدات إماراتية لقطاع غزة