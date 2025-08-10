تحديث .. جامعات تحول دوام الطلبة "عن بُعد" بسبب الحر الشديد

11:01 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/741716 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- في ظل الموجة الحارة غير المسبوقة التي تشهدها المملكة، أعلنت عدة جامعات أردنية عن تحويل محاضراتها إلى نظام التعليم عن بُعد خلال الأيام المقبلة، حفاظًا على سلامة الطلبة وضمان استمرار العملية التعليمية. اضافة اعلان





جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية



أعلنت الجامعة تحويل المحاضرات إلى نظام التعليم عن بُعد اعتبارًا من صباح الثلاثاء 12 آب وحتى نهاية دوام الأربعاء 13 آب، مع الإبقاء على الامتحانات في مواعيدها الوجاهية واستمرار دوام العاملين كالمعتاد.



جامعة آل البيت



قررت تحويل دوام الطلبة إلى التعليم عن بُعد اعتبارًا من صباح الاثنين 11 آب ولغاية الخميس 14 آب 2025، نظرًا للظروف الجوية السائدة.



الجامعة الهاشمية



أعلن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد الحياري عن تحويل محاضرات يومي الثلاثاء والأربعاء (12 و13 آب) إلى التعليم عن بُعد، وتأجيل جميع الامتحانات المقررة فيهما إلى مواعيد جديدة سيُعلن عنها لاحقًا.



جامعة الطفيلة التقنية



قررت إدارة الجامعة تحويل المحاضرات إلى نظام التعليم عن بُعد خلال الفترة من الاثنين 11 وحتى الخميس 14 آب، مع تأجيل الامتحانات المقررة خلال هذه الفترة إلى مواعيد لاحقة.



جامعة الحسين بن طلال



قررت تحويل دوام يومي الثلاثاء والأربعاء إلى التعليم عن بُعد، وتأجيل الامتحانات المقررة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس إلى الأسبوع المقبل، على أن تُعقد في نفس الأيام والأوقات المحددة مسبقًا.



جامعة البلقاء التطبيقية



أعلنت تحويل المحاضرات ليومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين إلى نظام التعليم عن بُعد في جميع كلياتها، حفاظًا على صحة الطلبة في ظل الأجواء الحارة.



وتأتي هذه القرارات استجابة لارتفاع درجات الحرارة، وحرصًا من إدارات الجامعات على سلامة الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، مع التأكيد على استمرار العملية التعليمية عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة.