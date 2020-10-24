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السبت، 24-10-2020 08:49 م

الحكومة: فتح بعض المعابر الحدودية البرية للمملكة أمام حركة المسافرين

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الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، علي العايد، إنه سيتم فتح بعض المعابر الحدودية البرية للمملكة أمام حركة المسافرين ابتداءً من يوم الخميس 29 تشرين الأول الجاري، ووفق بروتوكول صحي وإجراءات تتطلب التسجيل المسبق على منصة visit Jordan الإلكترونية.
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وأضاف العايد، في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، أن الحكومة أقرت الإجراءات والبروتوكول الصحي الذي وضعته لجنة تنظيم الميدان والمعابر الحدودية، التي يرأسها وزير الداخلية، والتي ستنظم حركة المسافرين والشحن عبر المعابر الحدودية البرية، مؤكداً أن القرار يسعى إلى الموازنة بين الحاجة الماسة للعديد من الأردنيين للعودة براً إلى وطنهم، وضبط حالات الإصابة الخارجية للحد من انتشار الوباء.

وأوضح أن المعابر الحدودية البرية التي ستستقبل المسافرين في هذه المرحلة تقتصر على مركز حدود المدورة، وجسر الملك حسين، وجسر الشيخ حسين (المعبر الشمالي)، وفق إجراءات وضوابط لأعداد المسافرين خاصة بكل معبر.

 




 

 


 

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