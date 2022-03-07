الإثنين 07-03-2022
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الإثنين، 07-03-2022 08:49 م

الحكومة : لا ارتفاع على الأسعار في شهر رمضان ولا تغيير على أسعار الخبز

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الوكيل الاخباري - أكّد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، الاثنين، عدم تغيير أسعار الخبز رغم ارتفاع الأسعار عالمياً، والأمر ينطبق على الشعير.

وأضاف عبر برنامج "صوت المملكة"، أن "الصنفين اللذين كحكومة نؤمنهم لكل المملكة، القمح والشعير، القمح على البورصة منذ 3 أيام 470 دولار للطن الواحد القمح كحكومة لدينا مقدرة أكثر من القطاع الخاص لدينا مخزون يكفي والشعير كذلك".

"لا ارتفاع على الأسعار في شهر رمضان"، وفق الشمالي.

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