الحكومة: لم تُرصد أي رفوف خالية في الأسواق

الوكيل الإخباري - قال مدير مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين سليمان السعود، إنه لم تُرصد أي حالة رفوف خالية في الأسواق، وأن السلع متوفرة والمخزون مريح.

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وأضاف السعود، اليوم الاربعاء، أن الوزارة عززت بـ 500 موظف من الكوادر البشرية التي تقوم بالدور الرقابي على الأسواق قبيل شهر رمضان .



وأشار إلى أن هذه الكوادر البشرية تم توزيعها على محافظات المملكة كافة من الرمثا إلى العقبة بهدف تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق.



ورصدت مديرية مراقبة الأسواق ما يقارب 560 مخالفة خلال الأسبوعين الماضيين، فيما سجلت نحو 700 مخالفة منذ بداية آذار.

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