الأربعاء 30-03-2022
الوكيل الاخباري

التنمية تؤجل أقساط نيسان وأيار على صناديق الائتمان وقروض الأسر المنتجة

فقدان محفظة في صويلح

تيك توك تختبر ميزة سجل المشاهدة

الأردن يُحدد موعد ومكان تحري هلال شهر رمضان

الأردن يؤكد دعمه لجهود إنهاء الأزمة اليمنية

تفاصيل لقاء الملك مع الرئيس الإسرائيلي

أبو علي: دائرة الضريبة غيرت منهجيتها في مكافحة التهرب

إصابة ضابطي صف في مكافحة المخدرات خلال مداهمة أمنية

تمديد إعفاء الشقق والأراضي من الرسوم

السقاف: 12.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان

الأربعاء، 30-03-2022 01:12 م

الحكومة: لم تُرصد أي رفوف خالية في الأسواق

pic_192445


الوكيل الإخباري - قال مدير مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين سليمان السعود، إنه لم تُرصد أي حالة رفوف خالية في الأسواق، وأن السلع متوفرة والمخزون مريح.

اضافة اعلان


وأضاف السعود، اليوم الاربعاء، أن الوزارة عززت بـ 500 موظف من الكوادر البشرية التي تقوم بالدور الرقابي على الأسواق قبيل شهر رمضان .


وأشار إلى أن هذه الكوادر البشرية تم توزيعها على محافظات المملكة كافة من الرمثا إلى العقبة بهدف تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق.

ورصدت مديرية مراقبة الأسواق ما يقارب 560 مخالفة خلال الأسبوعين الماضيين، فيما سجلت نحو 700 مخالفة منذ بداية آذار.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
VTIwsXbGXHVBqkpYIMjqcUKDEuwYJqeBE0MHYgaJ

حبس موظف 5 سنوات حاول الاحتيال على أجنبية بـ846 ألف دولار

277460331_283024200667429_1217908348164706063_n

أزمة في نفق المدينة وشارع الشهيد إثر تصادم 10 مركبات - صور

h6G3J

الأردن يُحدد موعد ومكان تحري هلال شهر رمضان

1024x576_main_image5d7124839971c

إعادة اعتماد المركز الوطني لحقوق الإنسان ضمن الفئة الأولى

0L5A1485 - Copy

الأردن يؤكد دعمه لجهود إنهاء الأزمة اليمنية

FPGA9N1WQAIw2gD

تفاصيل لقاء الملك مع الرئيس الإسرائيلي

أخبار متعلقة
main_image5a54935bb39c5

جميد مصري يصل الأردن.. والغذاء والدواء تُجري الفحوصات

622335f6e39ce (1)

85 مليون دينار مستوردات تجار الألبسة والأحذية معظمها من الصين

PrelN

توجه لتوزيع كوبونات غذائية على الأسر العفيفة قبل رمضان

61cc3da03272b

مستثمرو قطاع الإسكان يطالبون بحل الهيئة الإدارية لجمعية المستثمرين

32_5_1

نقيب تجار المواد الغذائية: لا علاقة للحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع أسعار الزيوت النباتية

2202228161114482623442

الصناعة والتجارة: طرح مناقصة شراء 120 ألف طن قمح لا علاقة لها بالازمة الاوكرانية