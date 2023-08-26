الحكومة : مشروع جديد في منطقة المقابلين بعمان

الوكيل الاخباري - أعلنت الحكومة تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع استوديوهات الأفلام في منطقة المقابلين في مدينة عمّان، وذلك ضمن المشاريع الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي.



وتحدث تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من 2023، أن العمل جارٍ على تنفيذ مشروع خلفيات مواقع التصوير الجديدة.



ويأتي المشروع ضمن أولوية تقديم الدعم المادي المباشر لتطوير المحتوى وإنتاج الأفلام، ضمن الخطة التنفيذية والتي من المفترض إنجازها بشكل كامل نهاية 2025.

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