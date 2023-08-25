الحكومة: رصد 670 مليون دينار أردني للتحديث الاقتصادي للفترة من 2023 إلى 2025

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الجمعة، إن الحكومة حرصت في إطار المشروع الشامل التي يقوده جلالة الملك، على التواصل الحميد مع القطاع الخاص الذي يعد شريكا في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.وأضاف الخصاونة، خلال افتتاح ملتقى “عام على التحديث”، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، أن الحكومة بصدد تقييم أين وصل الأردن في البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي.وأوضح أن الحكومة تسعى إلى أن يكون القطاع العام فعالا ومركز اهتمامه المواطن وبكفاءة عالية، ومستندا إلى الكفاءة والتنافسية والإبداع.وأشار إلى أنها تسعى إلى برلمان توجد فيه أغلبية حزبية واضحة، تمكن جلالة الملك من تشكيل حكومات حزبية إن اختار ذلك وفق استحقاقات الدستور.وبحسب الخصاونة،فإنه جرى رصد 670 مليون دينار أردني للتحديث الاقتصادي، و45 مليون دينار لتحديث القطاع العام في موازنة العام الحالي.وتقدم الحكومة برامج وتقارير أداء شهرية وربعية لجلالة الملك، وفقا لما ذكر الخصاونة.وتابع رئيس الوزراء، أن طبائع الأمور ستقودنا إلى أن يكون هناك بعض التأخر في قطاعات، في حين ستعمل الحكومة على مهعالجتها.وتسعى الحكومة إلى أن تكون رحلة المستثمر في الأردن ناجحة وجاذبة في إطار واحد، على ما ذكر الخصاونة.