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الأحد، 30-01-2022 06:52 م

الحكومة : من الممكن الوصول لذروة الموجة الحالية منتصف الشهر المقبل

كورونا 7


 الوكيل الاخباري - أعلن مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا عادل البلبيسي، الأحد، عن تسجيل 59 ألف إصابة بكورونا الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ 41% عن الأسبوع الذي سبقه.

وأضاف عبر تلفزيون المملكة ، أنه "من الممكن الوصول لذروة الموجة الحالية منتصف الشهر المقبل"، متوقعاً ارتفاع أعداد حالات الإصابة بكورونا خلال الأسبوع المقبل .

"إذا نظرنا إلى نسبة الزيادة في الأسبوع الماضي والتي بلغت حوالي 41%، قد نتجاوز الـ 70 ألف اصابة في الأسبوع"، وفق البلبيسي.

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