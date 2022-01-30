الحكومة : من الممكن الوصول لذروة الموجة الحالية منتصف الشهر المقبل

الوكيل الاخباري - أعلن مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا عادل البلبيسي، الأحد، عن تسجيل 59 ألف إصابة بكورونا الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ 41% عن الأسبوع الذي سبقه.



وأضاف عبر تلفزيون المملكة ، أنه "من الممكن الوصول لذروة الموجة الحالية منتصف الشهر المقبل"، متوقعاً ارتفاع أعداد حالات الإصابة بكورونا خلال الأسبوع المقبل .



"إذا نظرنا إلى نسبة الزيادة في الأسبوع الماضي والتي بلغت حوالي 41%، قد نتجاوز الـ 70 ألف اصابة في الأسبوع"، وفق البلبيسي.

اضافة اعلان