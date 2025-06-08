زلزال بقوة 6,3 درجات يهز العاصمة الكولومبية بوغوتا

وقال المعهد الأميركي، إنّ الزلزال وقع قرب مدينة باراتيبوينو في وسط كولومبيا، على بعد نحو 170 كيلومترا شرق بوغوتا.
ولم ترد فورا أنباء عن سقوط ضحايا جراء الزلزال الذي شعر به سكان مدن ميديلين وكالي ومانيزاليس.
واهتزت المباني في بوغوتا وأطلقت صفارات الإنذار في أنحائها وسارع الناس إلى الشوارع.
ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأضواء وأثاث متأرجح.
وتجمع عشرات الناس في الحدائق وخارج المباني بملابس النوم، وكان الآباء يحاولون تهدئة الأطفال الخائفين فيما يبحث آخرون عن حيوانات أليفة هربت.
وقالت امرأة مسنة في بوغوتا وهي تحاول النزول على درج، "كان الزلزال قويا للغاية".
وخشي كثيرون العودة إلى منازلهم.
وقال كارلوس ألبرتو رويز البالغ 54 عاما والذي ترك شقته مع زوجته وابنه وكلبه "كان الأمر مرعبا للغاية".
وقال فرانسيسكو غونزاليس وهو محامٍ فرّ من منزله أيضا "منذ زمن لم نشعر بمثل هذه الهزة القوية في بوغوتا".
وأعلن رئيس بلدية بوغوتا كارلوس فرناندو غالان أن جميع وكالات مكافحة الكوارث تم تفعيلها.
يقع وسط كولومبيا في منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع. وفي عام 1999، ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات المنطقة، على مقربة من أنسيرمانويفو، وأودى بما يقرب من 1200 شخص.
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