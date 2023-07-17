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الإثنين، 17-07-2023 12:49 م

الحمل الكهربائي في الأردن يصل لأعلى مستوى أمس ويسجل 3690 ميغاواط

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - سجل الحمل الكهربائي في الأردن، مساء أمس الأحد أعلى معدل له في الصيف الحالي ليصل إلى 3690 ميغاواط. اضافة اعلان


وقالت شركة الكهرباء الوطنية لـ" الوكيل الإخباري" إن الحمل الصباحي المُسجل أمس بلغ 3460 ميغاواط.

وأضافت أن ارتفاع الأحمال بهذا القدر يأتي في ظل ارتفاع درجات الحرارة ووصولها لـ 40 درجة في بعض المناطق، ما يزيد من الاعتماد على وسائل التكييف الكهربائية. 

وتتأثر المملكة منذ يوم الأربعاء الماضي بموجة حارة جدا مصدرها شبه الجزيرة العربية، ومن المتوقع أن تبدأ بالانحسار يوم غدٍ الثلاثاء، وفقا لدائرة الأرصاد الجوية.

 




 

 


 

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