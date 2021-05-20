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الخميس، 20-05-2021 11:49 ص

الحموري لـ الوكيل : إجراءات لنقل الجرحى الفلسطينيين إلى المملكة

الحموري
الدكتور فوزي الحموري


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور فوزي الحموري ، أنه تم مخاطبة وزارة الصحة الفلسطينية والهيئة الخيرية الهاشمية ووزير الصحة، لتسهيل عملية نقل الجرحى من الأراضي الفلسطينية في أسرع وقت ممكن.

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وبيّن الحموري ، الخميس ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك إجراءات تتطلب موافقات من الجهات المعنية، لنجاح عملية نقلهم خلال وقت قصير.

 

وأشار أنه سيتم تنظيم عمليات للتبرع بالدم في المستشفيات الخاصة ، منوّها أنه سيتم إرسالها من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية، وأردف قائلا " سيكون هناك إمكانية للتبرع المباشر لبنك الدم الوطني بفروعه المختلفة" .


" هنالك عدد كبير من المستشفيات الخاصة، أبدت استعدادها لاستقبال وعلاج الجرحى مجانا ، من منطلق التضامن مع الشعب الفلسطيني ، الذي ما زال يقدّم أروع معاني التضحية في سبيل وطنه والحفاظ عن حقّه المشروع، ومن منطلق الوِقفة الأردنية مع الأشقاء في فلسطين".

 

 

 




 

 


 

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