ما أعراض السلالة الهندية من كورونا التي ظهرت بالاردن ؟

الوكيل الاخباري -مجدي الباطية -

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اكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري تسجيل 3 حالات بالمتحور الهندي منها 2 في عمان وواحدة في الزرقاء .و مع أنه حتى اللحظة لا توجد أدلة قاطعة أن الموجة الحالية من وباء كورونا في الهند ناتجة عن السلالات الجديدة، إلا أن أعراضا قد لوحظت في هذه الموجة، وقد تكون مرتبطة بهذه السلالات.وقالت الدكتورة سوراديبتا تشاندرا، طبيبة استشارية في مركز هيلفيتيا الطبي في دلهي، -في تصريح لموقع "تايمز ناو نيوز" (times now news)، إنه من المحتمل وجود متغيرات ثنائية وثلاثية الطفرة من كوفيد-19 تم اكتشافها لأول مرة في الهند، ويبدو أن الطفرة نفسها تسبب أعراضا لم يسبق رؤيتها من قبل.وأضافت الدكتورة شاندرا يبدو أن الأنواع الجديدة تسبب أعراضا جديدة.وقالت إن الأعراض الجديدة، التي لاحظوها في مرضى كوفيد-19 خلال الموجة الثانية تشمل:الإسهال.آلام البطن.الطفح الجلدي.التهاب الملتحمة.حالة الارتباك وضباب الدماغ (تشوش التفكير).كما يصاحب المرض أعراض فيروس كورونا المعتادة مثل الحمى والتعب والسعال.من جهتها، كتبت جيسيكا نيبس في "ديلي إكسبرس" (Daily Express) البريطانية إن معطيات تظهر من المستشفيات في جميع أنحاء الهند، مثل الغثيان وآلام البطن وضعف السمع والقيء والإسهال والسعال، إلى جانب المظاهر الفموية والجلدية السائدة الأكثر شيوعا مع المتغير الحالي.