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الأربعاء، 12-10-2022 10:46 ص

الحموي: تثبيت اسعار الكعك وخبز الحمام في المخابز

عمل_خبز_الحمام


الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

أكد نقيب أصحاب المخابز والحلويات عبد الإله الحموي ان أسعار خبز الحمام والكعك وكافة الأصناف في المخابز ثابته ولم يطرأ عليها اي ارتفاع.اضافة اعلان


وقال الحموي لـ "الوكيل الإخباري" إن تثبيت أسعار المخبوزات جاء نتيجة قرار مجلس الوزراء بتثبيت أسعار الطحين بكافة أنواعه.

وأشار إلى أن سعر خبز الحمام يتراوح من 5 إلى 10 قروش للحبة الواحدة.

وكان قد قرَّر مجلس الوزراء الاحد في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الاستمرار بتثبيت أسعار الخبز حتى تاريخ 31/12/2023م.

حيث أن أسعار الخبز ستستمرُّ كما هي عليه بواقع (320) فلساً للخبز من نوع "الكماج الكبير"، و(400) فلساً لنوع "الكماج الصَّغير"، و(350) فلساً لخبز الطَّابون أو المشروح أو الوردة أو المنقوش.

 




 

 


 

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