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الأحد، 07-04-2024 06:56 م

الحنيطي يزور قيادة لواء سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان

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الوكيل الاخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، قيادة لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد اللواء حول الإمكانيات العملياتية للواء وسير العملية التدريبية والرؤية المستقبلية وعن المهام والواجبات التي ينفذها، وصولاً باللواء ومرتباته إلى أعلى درجات الكفاءة والجاهزية.


وتأتي الزيارة انطلاقاً من حرص القيادة العامة للوقوف على جاهزية تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية في مختلف المجالات.


وفي نهاية الزيارة أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالمستوى المتميز والمهارة والكفاءة والاحترافية في تنفيذ الواجبات المناطة بهم والمعنويات العالية التي يتمتع بها مرتبات اللواء.

 




 

 


 

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