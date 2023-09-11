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الإثنين، 11-09-2023 02:26 م

الحنيطي يستقبل نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط

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الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره الملحق الدفاعي الأمريكي في عمّان، بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية، بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

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