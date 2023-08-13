الحنيطي يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية وكتيبة الأميرة بسمة الآلية الثالثة

الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأحد، قيادة المنطقة العسكرية الشرقية، وكان في استقباله قائد المنطقة العميد الركن علي قبلان الدعجة.



واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عسكري عن المهام والواجبات الموكولة للمنطقة، وسير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية فيها، والخطط المستقبلية.



وثمّن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجهود الكبيرة التي تبذلها كافة مرتبات المنطقة في مختلف مناطق مسؤولياتهم في حماية حياض الوطن والدفاع عن أمن حدوده واستقراره، مشيداً بالجاهزية العالية التي تتمتع بها تشكيلات ووحدات المنطقة في تنفيذ مهامهم وواجباتهم بكل كفاءة واقتدار.



وفي سياق متصل، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة كتيبة الأميرة بسمة الآلية الثالثة (أم النشامى)، وكان في استقباله قائد لواء الشهيد الملك عبدالله الأول الآلي/90 وقائد الكتيبة.



واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد الكتيبة عن المهام والواجبات التي تقوم بها الكتيبة والجهود المبذولة، واطلع على آخر خطط وعمليات التطوير والتحديث في الكتيبة وبما يتناسب مع طبيعة عملها، وصولاً لأعلى درجات الكفاءة والجاهزية.

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