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الخميس، 20-04-2023 12:42 ص

الحنيطي يشارك مرتبات كتيبة المساحة والاستمكان مأدبة الإفطار

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الوكيل الاخباري - شارك رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أمس الأربعاء، مرتبات كتيبة المساحة والاستمكان الملكية، التابعة لقيادة سلاح المدفعية الملكي مأدبة الإفطار، وكان في استقباله قائد سلاح المدفعية الملكي العميد الركن كايد الدهيسات.

واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجاز قدمه قائد الكتيبة حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية في الكتيبة.

والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة مرتبات الكتيبة ونقل إليهم تحيات ومحبة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني، مبدياً إعجابه بالمستوى المتميز والكفاءة العالية والاحترافية التي وصلت إليها مرتبات الكتيبة.

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