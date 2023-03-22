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الأربعاء، 22-03-2023 06:50 م

نائب رئيس هيئة الأركان يتابع تمرين "سيف الحق"

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الوكيل الاخباري - تابع نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة العميد الركن عبدالله شديفات، مجريات التمرين التعبوي بقطعات (سيف الحق) اليوم الأربعاء، الذي نفذته كتيبة جعفر بن أبي طالب الآلية 39، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشمالية.

وحضر التمرين المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن محمود السواعير وقائد المنطقة العميد الركن حسن أبو رمان، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وعدد من قادة تشكيلات ووحدات المنطقة.

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