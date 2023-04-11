رئيس هيئة الأركان يشارك مرتبات كتيبة عمرو بن العاص الآلية/ ٢٨ مأدبة الإفطار

الوكيل الاخباري - شارك رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الاثنين، مرتبات كتيبة عمرو بن العاص الآلية /28 إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشمالية مأدبة الإفطار، بحضور قائد المنطقة العميد الركن حسن أبو رمان وقائد لواء اليرموك الآلي/12 العميد الركن عبدالله النعيمي.



واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد الكتيبة حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية في الكتيبة، والخطط المستقبلية والواجبات والمهام التي تنفذها الكتيبة.



ونقل رئيس هيئة الأركان المشتركة لمرتبات الكتيبة تحيات ومباركة جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مبدياً إعجابه بالمستوى المتميز والكفاءة العالية والاحترافية التي وصلت إليها مرتبات الكتيبة.

اضافة اعلان