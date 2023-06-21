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الأربعاء، 21-06-2023 06:39 م

الحنيطي يعزي بالشهيد علي الحراسيس

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الوكيل الاخباري - قدّم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، يرافقه مديرا الأجهزة الأمنية وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، الأربعاء، واجب العزاء بالشهيد الرائد الطيار علي الحراسيس، والذي استشهد نتيجة تحطم طائرته أثناء تنفيذه رحلة تدريبية في منطقة البقعة.

وأعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة عن تعازيه ومواساته لذوي الشهيد بمصابهم الجلل، الذي التحق بكوكبة الشهداء ممن سبقوه وقدموا أرواحهم في سبيل حماية الوطن.

وعبر ذوو الشهيد عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة، مؤكدين التفافهم حول الراية الهاشمية واستعدادهم للتضحية بالغالي والنفيس فداءً للوطن وقيادته الهاشمية وحفاظاً على أمنه واستقراره.

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