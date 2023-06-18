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الأحد، 18-06-2023 05:11 م

اللواء المعايطة يودع بعثة حج الأمن العام

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الوكيل الاخباري - ودّع مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة اليوم، بعثة الأمن العام المتوجهة إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج، ويشارك فيها ضباط وضباط صف وأفراد عاملين ومتقاعدين، وعدد من ذوي شهداء الأمن العام والمصابين العسكريين. 

وثمّن اللواء المعايطة مكارم القيادة الهاشمية تجاه منتسبي الأمن العام، لافتاً أن المديرية دأبت على تسيير بعثات الحج والعمرة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الحكيمة، في تكريم منتسبيها من العاملين والمتقاعدين وذوي الشهداء.

وأوصى اللواء المعايطة المشاركين في البعثة خيراً بأنفسهم وبالآخرين خلال الرحلة التي تجسد المعاني السامية، ومبادئ التراحم والتكاتف والتضحية، والتي نستمدها من ديننا الحنيف، ونرتكز عليها في عملنا الأمني والإنساني لخدمة وطننا.

ووجه مدير الأمن العام القائمين على البعثة إلى توفير التسهيلات الإدارية كافة لحجاج بيت الله الحرام من المشاركين، وتقديم كل ما يلزم لتمكينهم من أداء مناسكهم بسهولة ويسر، داعياً المشاركين بالبعثة إلى اغتنام اللحظات المباركة بالعبادة، وخالص الدعاء إلى الله بأن يحفظ الوطن وأهله وقيادته الهاشمية الحكيمة.

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