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الإثنين، 19-06-2023 06:32 م

بتوجيهات ملكية .. ايعاز من رئيس هيئة الأركان المشتركة

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الوكيل الاخباري - استمراراً للتوجيهات الملكية السامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي الى مدير عام الخدمات الطبية الملكية بإخلاء الطفل ابراهيم وسام عبد الرحمن من المستشفى الميداني الأردني غزة/75، إلى مدينة الحسين الطبية لاستكمال علاجه والوقوف على حالته من قبل فريق طبي متخصص.

وأفاد التقرير الطبي لحالة المريض الوارد من المستشفى الميداني الأردني بأنه يعاني من فقدان شديد في السمع والتوازن وتشنجات متكررة وحساسية شديدة بسبب حادثة سقوط من مكان مرتفع، أدى إلى كسر في الجمجمة ونزيف في النخاع الشوكي ثم أصيب بمرض السحايا البكتيرية لمدة طويلة.

من جهتهم عبر ذوو الطفل عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، على هذه المكرمة الملكية واللفتة الإنسانية الكريمة، مثمنين ما تقوم به القوات المسلحة من جهود طبية وإنسانية في قطاع غزة منذ سنوات.

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