الخميس 15-06-2023
الوكيل الاخباري

التربية تعلن التقويم المدرسي للعام المقبل والدوام يبدأ بـ 20 آب

المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة 25 نقطة

الخارجية التركية تستدعي السفير السويسري لدى أنقرة

نصائح للمتنزهين.. خبير يكشف أماكن تواجد الأفاعي وأعراض اللدغ وطرق التعامل معها

المركزي يبقي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي دون تغيير

اليابان: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا

بسعر يتراوح من 14 إلى 40 ألف دينار لكل مركبة.. إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية بالأردن قريباً

فرقاطة حربية روسية تحمل أقوى صاروخ تظهر في ميناء مصري

العدل: تنفيذ 32 حالة رقابية بالسوار الإلكتروني خلال أيار الماضي

إرجاء اجتماع نيابي لمناقشة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي إلى الأحد

الخميس، 15-06-2023 02:25 م

الجمارك تضبط معملا لتصنيع الجوس المقلّد

0aa0f539-6f72-4868-9bab-d44535fa703a


الوكيل الإخباري- تمكّنت كوادر مديرية مكافحة التهريب في دائرة الجمارك وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية من ضبط معمل بدائي وغير صحي، يحتوي على أجهزة ومعدات رديئة المستوى، تم إعداده لتعبئة وتغليف علب جوس مزوّرة تُستخدم في السجائر الإلكترونية في إحدى المدن شمال المملكة، وقد تم التحفظ على أصحاب العلاقة والمعدات لغاية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.اضافة اعلان


وتقوم مديرية مكافحة التهريب بتوجيهات مباشرة من المدير العام لواء جمارك المهندس جلال القضاة، بتكثيف جولاتها الميدانية على مثل هذه الممارسات التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وصحة المواطن على حدٍ سواء نظرًا لعدم خضوع مثل هذه المنتجات للرقابة والمواصفات، وحاجتها إلى الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة والأجهزة الرقابية. 

وتحذّر الجمارك جميع المواطنين من ضرورة الانتباه لطبيعة البضائع المعروضة في الأسواق، والتي يتم ترويجها بحجة انخفاض السعر، والتي غالبًا ما تكون غير صالحة للتداول.

كما تهيب دائرة الجمارك بضرورة الإبلاغ فورًا عن المواد الخطرة والفاسدة بكافة أشكالها وأنواعها على الرقم المجاني 105 دائرة الجمارك الأردنية مركز عمليات التهريب.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
file

التربية تعلن التقويم المدرسي للعام المقبل والدوام يبدأ بـ 20 آب

9998870358

نصائح للمتنزهين.. خبير يكشف أماكن تواجد الأفاعي وأعراض اللدغ وطرق التعامل معها

648afe4737eed

المركزي يبقي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي دون تغيير

1736866-1638750508

بسعر يتراوح من 14 إلى 40 ألف دينار لكل مركبة.. إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية بالأردن قريباً

1686828508195

وزير البيئة يرعى حفل جائزة المصنع الأخضر

35482d57-11cf-419a-a6ea-e7a8d5de3f52

مديرية الأمن العام تحتفل بتخريج مستجدّي ضباط الصف الجامعيين

أخبار متعلقة
353650519_239365078802422_8142513244543283399_n

الأمن العام يعثر على الطفل المفقود عمر المحاميد

imgid364138

الأمن يعثر على جثة لشاب كان مفقودا منذ 7 ايام في عجلون

إرادة ملكية

إرادة ملكية سامية بترفيعات في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة

EOujvT3WAAEOhsR

صدور إرادة ملكية سامية - تفاصيل

WhatsApp Image 2023-06-06 at 11.04.23 AM

الجمارك تحبط تهريب 400 ألف حبة من الكبتاجون

WhatsApp Image 2023-06-05 at 11.55.31 AM

الجمارك تنظم ورشة عمل حول "الممارسات الجمركية في مجال المكافحة والضبطيات"