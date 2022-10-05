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الأربعاء، 05-10-2022 04:44 م

الحنيفات: مشروع وطني جديد للحفائر المائية

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الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن هناك مشروعاً وطنياً جديدا للحفائر المائية بالتعاون مع سلطة وادي الأردن والقوات المسلحة والمركز الجغرافي الملكي ووزارة الأشغال العامة ، حيث تم طرح عطاء لإقامة 63 حفيرة وسد ، وهذا رقم غير مسبوق، إضافة الى إنشاء 5 آلاف بئر تجميعي في مناطق السلسلة الغربية، مبيناً أن الوزارة تأمل الاستمرار بهذا المجال لحصاد واستثمار كل قطرة ماء تهبط على الأراضي الأردنية .اضافة اعلان


وأضاف الحنيفات خلال افتتاحه اليوم المركز الزراعي في لواء الهاشمية بحضور محافظ الزرقاء حسن الجبور ورئيس مجلس المحافظة الدكتور ماجد الخضري ونواب المنطقة ، أن الوزارة تعمل على ثلاث مبادرات بمجال التصنيع الغذائي ، تشتمل على بناء مجمع زراعي صناعي  بمنطقة الأغوار الجنوبية لخدمة وادي الأردن ، إذ  تم توقيع اتفاقية بقيمة خمسة ملايين دينار، إضافة الى ان هناك مبادرة لدعم أي مستثمر يعمل في مجال التصنيع الغذائي بأي مدينة صناعية، حيث تتكفل الوزارة بخمس سنوات مجاناً على نفقة الخزينة .

وبين الحنيفات أن الوزارة تعنى بعملية الإقراض الزراعي للمزارعين من خلال مشاريع الإقراض بدون فائدة لغاية عشرين ألف دينار للتصنيع الغذائي، إضافة الى دعم مشاريع التنمية الريفية ومشاريع التصنيع الغذائي الصغيرة .

 




 

 


 

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