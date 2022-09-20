تجربة علاجية متميزة لمواطني الزرقاء مع افتتاح عيادات العبدلي الطبي في محافظة الزرقاء

الوكيل الاخباري - افتتح عطوفة محافظ الزرقاء الدكتور حسن الجبور اليوم الثلاثاء، عيادات العبدلي الطبي - الزرقاء، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمستشفى العبدلي أحمد أبو غزالة، ونواب المحافظة وعدد من كبار الشخصيات الاقتصادية والمجتمعية في المحافظة.



ويأتي افتتاح عيادات العبدلي الطبي- الزرقاء، انسجاما مع أهداف وزارة الصحة ونهجها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في كافة الميادين وخصوصاً في المجال الطبي، ومد جسور التواصل بين كافة مقدمي الخدمات الطبية والصحية في المملكة في إطار تفعيل التواصل والشراكة مع القطاع العام لتحقيق الاهداف الوطنية الرامية لتوفير خدمات صحية متنوعة تتمتع بالجودة والتميز وتناسب جميع فئات المجتمع، اضافة لمد جسور التعاون ونقل الخبرات الطبية الموجودة في مستشفى العبدلي الى العيادات.



وتضم العيادات التي تقع في مدينة الشرق - دوار الشهيد راشد الزيود، عيادات لطب الأسرة، والنسائية والتوليد، وطب الاطفال.



وتهدف العيادات الى نقل نفس مستوى الخدمة الموجود في مستشفى العبدلي الى متلقين الرعاية الصحية في محافظة الزرقاء بنفس الجودة وبسعر مناسب للجميع، مع التاكيد على توعية المرضى بأهمية الرعاية الاولية، وأهمية الوقاية من الامراض و دقة التشخيص ووضع خطة علاجية مناسبة.



وجال عطوفة محافظ الزرقاء الدكتور حسن الجبور في أقسام العيادات واطلع على الخدمات الطبية والعلاجية التي ستقدم لأبناء المحافظة.

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