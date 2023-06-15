الحنيفات: نسعى إلى الاكتفاء الذاتي التدريجي من التفاح والكاكا

الوكيل الاخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم خلال لقاءه عدد من جمعيات التفاح والكاكاو المزارعين من مختلف أنحاء المملكة على التزام الوزارة من خلال الروزنامة الزراعية والدراسة الدائمة للسوق والمحاصيل على حماية محصول التفاح والكاكا والعمل بشكل تدريجي من خلال خطط التبريد والتخزين والتشميع والتشجيع على التوسع في هذه الزراعات.

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وأشار إلى تحدث الدراسات في الوزارة بما يضمن تعديل تواريخ فتح الاستيراد بما يتناسب والكميات المنتجة .



ومن جانبه ثمن رئيس جمعية مزارعي التفاح في الشوبك عيسى جراد الطراونة تعاون الوزير والوزارة ودعم وحماية محصول التفاح والتأكيد من قبل الوزير على مواعيد فتح وإغلاق الاستيراد بما يضمن تسويق المنتج المحلي من التفاح .



وأشار المزارع فضل الدبيس رئيس جمعية التفاحيات والكاكا إلى تعاون الوزارة وحالة النهضة التي يشهدها القطاع حاليا وثمن متابعة الوزير لكافة القطاعات بشكل مباشر ضمن عمل مؤسسي وخطة واضحة يلمس القطاع نتائجها وثمن الحماية التي اطلقها الوزير لمحصول الكاكا والذي سيساعد المزارعين على التوسع بهذه الزراعة .

