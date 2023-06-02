السبت 03-06-2023
الوكيل الاخباري

الزراعة: حاجة الأردن شهرياً من التفاح 60 ألف طن

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الجمعة، 02-06-2023 11:48 م

الزراعة: حاجة الأردن شهرياً من التفاح 60 ألف طن

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الوكيل الاخباري - قال مساعد أمين عام وزارة الزراعة لشؤون التسويق، حازم الصمادي، إن حاجة الأردن الشهرية من التفاح 60 ألف طن لكننا نستورد 55 ألفا.

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ودعا الصمادي  خلال مؤتمر صحفي ضم مندوبين لـ7 شركات أوروبية، ورجال أعمال، وممثلين للحكومة، الى زيادة حجم التبادل السلعي مع بولندا، مؤكداً أنه لم يسجل وجود متبقيات في الفواكة أو الخضراوات المستوردة منها.


وأكد أن الأردن حقق قصة نجاح بإنتاج 2.2 مليون طن من التفاح، بمليون م3 من المياه، بينما وصل إنتاجه سابقا لمليون طن بـ700مليون م3 من المياه.


هذا وأعلنت رابطة مزارعي الفاكهة في بولندا وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، حملة "وقت التفاح الأوروبي" لـ3 سنوات للترويج للتفاح الأوروبي في الأسواق الأردنية والمصرية، وذلك استمرارا لحملة سابقة في مصر والجزائر جرت بين عامي 2018 و2019، بهدف الترويج للتفاح في الأسواق المحلية.

 




 

 


 

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