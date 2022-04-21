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الخميس، 21-04-2022 05:12 م

الحنيفات يتفقد مشاريع تحريج ودورات تأهيل في مأدبا

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الوكيل الإخباري - تفقد وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، اليوم الخميس، عددا من مشاريع التحريج في منطقة حمرة ماعين وبانوراما البحر الميت من خلال استغلال وجود مصادر للمياه لري الأشجار الحرجية.

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وقال الوزير الحنيفات إنه جرى تحريج 200 دونم بشجرة الجوجوبا الملائمة لطبيعة التربية، والتي تتميز بتحمل قلة المياه وملوحة التربة، مؤكدا أنه سيجري استيراد 100 ألف شتلة للتوسع في مساحات التحريج في منطقة حمرة ماعين وبانوراما البحر الميت.


وأضاف أن زراعة الجوجوبا تمثل زراعة اقتصادية خاصة، والتي تستخدم زيوتها لمواد التجميل وللمحركات بعد توفير معصرة للجوجوبا في الأعوام المقبلة، وهذا يمنح فرصة للمزارعين والاستثمار، للتوجيه نحو التوسع في هذه الزراعة.


وأشار إلى أنه مع وجود مصدر مياه يتمثل بعيون المياه بالمنطقة نفسها في حمرة ماعين تضمن استمرارية ونجاح غابة الجوجوبا مع استمرارية الصيانة والتأهيل للمشاريع الموجودة حاليا، لافتا إلى أن العمل جار على تحريج 1000 دونم واستغلال المياه والعيون في الموقع والتي تصل إلى 1000 متر مكعب يوميا لغايات التحريج والزراعات المناسبة للمنطقة وتخدم الخدمة للمجتمع المحلي.


واطلع الحنيفات على برنامج تدريبي للمرأة الريفية في مركز تنمية المجتمع المحلي في ماعين، والذي ينفذ ضمن حزمة تأهيل إرشادية على الصناعات الغذائية وتعقد على مدار الشهر الفضيل.


وأشار إلى دعم المشاريع الريفية وتمكين المرأة من خلال التدريب والتأهيل عبر هذه البرامج والتمويل من خلال الحزمة الإقراضية بدون فائدة لمشاريع الصناعات الغذائية والريادية من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي، والتي توفر فرص عمل للعائلات ومصدر دخل دائم للأسر الريفية.


وأكد الحنيفات أن الوزارة ومن خلال الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، وجهت جزءا كبيرا من التمويل والخطط إلى برامج الحصاد المائي والزراعات المختلفة، وسيجري إنشاء 6 آلاف بئر تجميع لهذا العام في المملكة، إضافة إلى إنشاء 60 سدا وحفيرة، لافتا إلى أنه جرى طرح ما يزيد عن 50 بالمئة من العطاءات لهذه الحفائر والسدود.


ورافق الوزير في زيارته التفقدية، محافظ مأدبا نايف الهدايات، ورئيس بلدية مأدبا الكبرى، عارف الرواجيح، ومساعد مدير شرطة محافظة مأدبا، العقيد رائد المجالي، ومدير زراعة مأدبا، عبد الحافظ أبو عرابي.

 




 

 


 

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