الردايدة يتفقد الوضع البيئي في مأدبا

الوكيل الإخباري - أكد وزير البيئة، الدكتور معاوية الردايدة، استعداد الوزارة تقديم جميع أشكال الدعم الفني، بالتعاون مع شركائها، للتوسع في فرز النفايات من المصدر، وإعادة تدويرها، تجسيدا لمبادئ الاقتصاد الدائري والتوسع به وتوفير المزيد من فرص العمل الخضراء.

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جاء ذلك خلال جولة ميدانية في محافظة مأدبا، أمس الثلاثاء، تفقد فيها واقع المحافظة البيئي، وزار مصنع إعادة تدوير الورق والكرتون التابع لبلدية مأدبا، كما التقى خلال الجولة محافظ مأدبا نايف الهدايات، ورئيس بلديتها عارف الرواجيح، وعددا من نوابها وأعضاء مجلسي المحافظة والبلدي وعددا من الفعاليات الشعبية.



وبين الردايدة أن وزارة البيئة مستمرة ببناء شراكات مع جميع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالشأن البيئي والتنموي، للوقوف على أهم التحديات التي تواجه قطاع البيئة، ووضع حلول لمواجهتها والحد من تفاقمها.

واستمع إلى شرح مفصل عن مطالب أساسية تخدم القطاع البيئي، واطلع على الاحتياجات اللازمة للنهوض بالقطاع بمساعدة جميع الجهات المعنية موعزا، بدراسة جميع الطلبات التي تمت مناقشتها ليتم تقديمها رسميا، والعمل على حلها وفقا للأنظمة والتعليمات بالسرعة الممكنة.



وشملت جولة مشروع المتنزه السياحي البيئي الذي يقام على مساحة 50 دونما، اطلع خلالها على الواقع البيئي لهذا الموقع ومدى ملاءمته للاشتراطات البيئية، كما استمع من رئيس البلدية إلى شرح مفصل حول آليات العمل المستقبلية لهذا الموقع.