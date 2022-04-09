الوكيل الإخباري

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- نفذ بيت الخبرة التابع لمؤسسة الجنوسة ومؤسسات المجتمع المحلي، وبالتعاون مع فريق عربكم مأدبا ورشة متكاملة عن الرسم على الزجاج والفخار، لمجموعة من السيدات والفتيات، بهدف تمكينهن في مجال الحرف اليدوية والصناعات المنزلية.وأكد نائب رئيس فريق عربكم عبد الرحمن الفاعوري، أن الورشة تهدف إلى تمكين السيدات وانخراطهم في سوق العمل، وتركز على تبادل الخبرات بين السيدات والفتيات.وقالت رئيس مؤسسة الجنوسة للدراسات والاستشارات في محافظة مأدبا الدكتورة هبا حدادين، إن المشروع نوعي ومميز، يعمل على تشجيع العمل التطوعي للمتقاعدين لتقديم الاستشارة وخدمات للمؤسسات والأفراد، وتسليط الضوء على قضايا مجتمعية ذات أولوية من أجل بلورة حلول مناسبة وذكية.ويشار إلى الجنوسة للدراسات والاستشارات هي مؤسسة نسوية وتنموية غير حكومية مستقلة تسعى إلى تعميق الفكر النسوي وايجاد مساحات آمنة للنساء والفتيات.