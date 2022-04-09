ليالي مأدبا الرمضانية توفر فرصة لقضاء أوقات سعيدة للعائلات

الوكيل الإخباري - جاءت ليالي مأدبا الرمضانية هذا العام فرصة لتكون متنفسا للعائلات، لقضاء أوقات سعيدة ومبهجة مع العائلة والاستمتاع بما يقدم من فعاليات فنية وثقافية وترفيهية ودينية.

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وقال محافظ مأدبا نايف الهدايات إنه جرى إعداد خطة متكاملة للفعاليات حتى نهاية شهر رمضان المبارك لتوفير مساحة للعائلات وسهرات رمضانية مثالية.



وأضاف أنه مع نهاية الاسبوع الأول من شهر رمضان شهدت الفعاليات التي تقام في مركز الزوار وسط مدينة مأدبا إقبالا متزايدا، مؤكدا أن الأيام المقبلة تحمل فعاليات متنوعة للترفيه عن المواطنين في المحافظة.



وتقام الفعاليات الثقافية والفنية والشعرية يوميا في الساحة الرئيسية لمركز الزوار، فيما أقيم معرض دائم للجمعيات الخيرية والأسر المنتجة، التي تقدم منتجاتها لمرتادي الفعاليات.



وبين مدير تنمية مأدبا عمر الربطة أنه شارك في المعرض 35 جمعية خيرية وأسرة منتجة واشتملت معروضاتها على مواد غذائية واكسسوارات ومطرزات ونباتات الزينة.



وأضاف أن هذه المعارض تعتبر فرصة ثمينة للتعريف بهذه المنتجات وإيجاد نافذة تسويقية لهم، وخاصة أنها كل المواد المعروضة منتجات منزلية وتمتاز بجودة عالية وتعرض بأسعار منافسة جدا.



ويقدم محمد الباز ما ينتجه من فطر محاري يتم تصنيعه منزليا، حيث وجد أن هذا المعرض فرصة لتسويق منتجاته، فيما تجد طالبة الصيدلة رهف معايعة المعرض فرصة لتسويق منتجاتها المنزلية من صابون وكريمات ومخمليات وشموع والتي تساعدها في تكاليف دراستها الجامعية.



وكان للشباب حضور متميز في كل ليلة من ليالي مأدبا الرمضانية، حيث يقوم متطوعو هيئة شباب كلنا الأردن في مأدبا في تنظيم المواطنين وتسهيل دخولهم وخروجهم لحضور الفعاليات بالإضافة الى تقديم الارشادات لهم وتقديم المساعدة اللوجستية وتنظيم بعض فقرات الحفل مثل المسابقات والانشطة الترفيهية المخصصة للأطفال، وتوزيع المياه والحلوى.



وبين منسق الهيئة في مأدبا الدكتور حسن الشوابكة أن الهيئة عززت الفعاليات بعشرين شابا وشابة من اول يوم للفعاليات وسيستمر تواجدهم حتى آخر يوم، وذلك دعماً وتيسيرا للجهود الوطنية ومساندة كافة المؤسسات القائمة على الامسيات الرمضانية.



ويتضمن برنامج الفعاليات وفق مدير أوقاف مأدبا عيسى البواريد تخصيص أمسية للأوقاف تشتمل على مسابقة دينية ولقاء مع مدير مركز معارج الداعية عون قدومي، وتقدم فرقة معارج للأناشيد عروضها أمام الحضور.



وأثنى الناشط الاجتماعي محمود الرضاونة على برنامج الفعاليات وقال "من خلال متابعتي لليالي مأدبا الرمضانية هذا العام قدمت فعاليات ثقافية وفنية وتراثية صنعت البهجة الحقيقة للصغار والكبار في مدينة مأدبا حيث بذلت جهود مشتركة مباركة في تقديم مسرحيات والعاب للأطفال والعائلات كان محتواها متميز سكن في عقول الاطفال ولا يمحى وكانوا سعداء بهذا الأثر".