الثلاثاء 29-03-2022
الوكيل الاخباري

وريكات يطلع على مشاريع صندوق التنمية بجرش وعجلون

رئيس الوزراء : الحكومة ستطرح فرصاً استثماريَّة كبرى

الخصاونة يهدد للمرة الثالثة بـ العيون الحمراء

وزير البيئة يشارك في أسبوع التغير المناخي لمنطقة الشرق الأوسط

الخصاونة : التعرفة الكهربائيّة لن تمسّ 93% من الأردنيين

18 مسنا فوق 85 عاماً تزوجوا في الأردن

توزيع الكهرباء تدعو الراغبين بالتسجيل على منصة الدعم إلى مراجعتها السبت المقبل

الخصاونة : القطاع العام لا يستطيع وحده التصدِّي لتحدِّيات البطالة

وزير الزراعة يطلع على التداول والكميات في بورصة الزهور

نتائج الاختبارات التشخيصية بالمدارس ستظهر مطلع نيسان

الثلاثاء، 29-03-2022 04:27 م

اجتماع في مأدبا يبحث التحضيرات لشهر رمضان

337483_59_1631791416


الوكيل الإخباري - بحث اجتماع ترأسه محافظ مأدبا، نايف الهدايات، اليوم الثلاثاء، التحضيرات والاستعدادات كافة، لاستقبال شهر رمضان الفضيل.

اضافة اعلان


وأكد الهدايات، بحضور نائب المحافظ متصرف لواء القصبة ومساعد المحافظ لشؤون السلامة العامة، ومدير شرطة محافظة مأدبا، ومدراء الدوائر الحكومية، أهمية التنسيق والتشاور والمتابعة من الجهات كافة، وضرورة مراقبة الأسواق من ناحية الأسعار وصلاحية السلع والمواد الغذائية وتوفر المواد الأساسية للمواطنين، والتشديد والرقابة المستمرة من خلال لجان الصحة والسلامة العامة على الأسواق التجارية.


وناقش الاجتماع أزمة السير التي تشهدها المنطقة، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، وما ستشهده الأسواق خلال فترة الذروة، بالإضافة إلى ضرورة نشر محطات أمنية في الأسواق التجارية والمواقع الحيوية ومتابعة الحركة المرورية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920215121830905782325

وريكات يطلع على مشاريع صندوق التنمية بجرش وعجلون

مبنى رئاسة الوزراء

رئيس الوزراء : الحكومة ستطرح فرصاً استثماريَّة كبرى

w

الخصاونة يهدد للمرة الثالثة بـ العيون الحمراء

12202130192142817476435

وزير البيئة يشارك في أسبوع التغير المناخي لمنطقة الشرق الأوسط

الخصاونة

الخصاونة : التعرفة الكهربائيّة لن تمسّ 93% من الأردنيين

w

18 مسنا فوق 85 عاماً تزوجوا في الأردن

أخبار متعلقة
c6f4b17905da0ace14c0e81a15ae270a

الأوبئة: ستقام موائد الرحمن والبازارات دون قيود في رمضان

main_image5bbb942b1183c

خصومات على المشتريات لكل المشتركين بالضمان الإجتماعي

resize

تنفيذ أنشطة للتعريف بمأدبا عاصمة للسياحة العربية

152926

الأوبئة: سوف ندخل رمضان بوضع وبائي مستقر

62234cb6a8a5b

وزير الشباب: نعول على مشاركة الشباب في الانتخابات المقبلة

WhatsApp Image 2022-03-03 at 12.28.55 PM

الحواتمة: تقديم أفضل الخدمات للمواطنين