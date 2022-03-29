اجتماع في مأدبا يبحث التحضيرات لشهر رمضان

الوكيل الإخباري - بحث اجتماع ترأسه محافظ مأدبا، نايف الهدايات، اليوم الثلاثاء، التحضيرات والاستعدادات كافة، لاستقبال شهر رمضان الفضيل.

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وأكد الهدايات، بحضور نائب المحافظ متصرف لواء القصبة ومساعد المحافظ لشؤون السلامة العامة، ومدير شرطة محافظة مأدبا، ومدراء الدوائر الحكومية، أهمية التنسيق والتشاور والمتابعة من الجهات كافة، وضرورة مراقبة الأسواق من ناحية الأسعار وصلاحية السلع والمواد الغذائية وتوفر المواد الأساسية للمواطنين، والتشديد والرقابة المستمرة من خلال لجان الصحة والسلامة العامة على الأسواق التجارية.



وناقش الاجتماع أزمة السير التي تشهدها المنطقة، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، وما ستشهده الأسواق خلال فترة الذروة، بالإضافة إلى ضرورة نشر محطات أمنية في الأسواق التجارية والمواقع الحيوية ومتابعة الحركة المرورية.

