الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها من السفر إلى الأردن



الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تحديث لإرشادات السفر لحوالي 80% من بلدان العالم بما في ذلك الأردن لتعكس بشكل افضل الإشعارات الصادرة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) والتي تحدد المشكلات الحالية التي تؤثر على صحة المسافرين.وأكدت الخارجية الأمريكية: "لا يهدف هذا القرار إلى عزل الأردن أو أي دولة أخرى، بل يهدف إلى تنسيق توصيات السفر السابقة للمواطنين الأمريكيين التي قدمتها وزارة الخارجية ومركز السيطرة على الأمراض. تواصل وزارة الخارجية مراقبة ظروف الصحة والسلامة عن كثب في جميع أنحاء العالم، وستواصل تحديث المعلومات الخاصة بالوجهة للمسافرين الأمريكيين مع تطور الظروف."